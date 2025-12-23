Christian Bueno: «La rodilla se va a recuperar con trabajo»

Christian Fernández Bueno (León, 1997), jugador del Atlético Astorga, tenía que retirarse en el primer partido de pretemporada frente al Atlético Bembibre en La Eragudina (1-1). Después de la exploración médica, se confirmó la rotura de ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha del mediocentro leonés, que siempre será recordado por el ‘Cristianazo’, el gol anotado con la Peña de Adrián Benavides al Real Madrid de aquella entrenado por Luis Miguel Ramis (actual técnico del Burgos CF de Segunda División). Un golazo inolvidable marcado al portero Luca Zidane para obrar el empate peñista con el que concluyó el partido de División de Honor Juvenil (1-1), hace justo diez años.

Christian es optimista de cara a su vuelta al equipo para la próxima temporada: «Ya trabajo con los fisioterapeutas para recuperar la rodilla dañada. Quiero volver en plenitud de condiciones».

Sobre la marcha de su Atlético Astorga, señala: «El equipo tras el partido de Copa está muy bien. Los resultados avalan el buen trabajo que se está haciendo».