Carlos Figueroa: «Para el Bembibre entrar en la Copa de la Reina es un sueño hecho realidad»

Publicado por Javier Pérez Bembibre Creado: Actualizado:

El Bembibre Hockey Club se toma unos días de descanso con los deberes hechos y con el objetivo de pisar la Copa de la Reina por vez primera en su corta historia. Carlos Figueroa, entrenador del primer equipo que milita en la OK Liga Iberdrola, la mejor liga mundial, evalúa lo conseguido tocando el problema financiero que sacude al Club.

—¿Cómo cataloga lo realizado por el equipo hasta este descanso navideño?

—Entrar en la Copa de la Reina es una cosa importantísima, un sueño hecho realidad. Estar en el tercer año en la OK Liga Iberdrola y que nos clasifiquemos entre los ocho mejores equipos y con una cuarta posición al día de hoy, espero que se vuelva a repetir año tras año y que no tengamos que acordarnos de que un día jugamos la Copa de la Reina. La historia de este joven club es corta pero importante para una comarca como El Bierzo, donde parece que el deporte estuviera un poco olvidado, aunque si es verdad que hay otros deportes en todos lados como el Ademar en balonmano, o el baloncesto o el propio fútbol, un deporte tan específico como es el hockey patines, que España es uno de los referentes a nivel mundial junto con Argentina, Portugal y Francia. Es una pena que no lo sepamos valorar en su justa medida.

—¿Hay que ir más allá de la permanencia?

—Sobre la permanencia hemos dado un paso de gigante, otros años con estos puntos prácticamente nos habíamos salvado. No creo que esa sea la motivación en este momento, es decir, es verdad que es una consecuencia y que lo tenemos muy bien para salvarnos pero creo que nuestra meta debe ser mucho más ambiciosa. Una vez que conseguimos acceder a la Copa de la Reina, deberíamos al menos clasificarnos en una competición europea. Hay que seguir avanzando en la creación de este club y dándole contenido a las propias competiciones.

—¿Ve algún aspecto negativo que pueda perjudicar la buena marcha del Bembibre HC?

—Los problemas económicos llegan por estas fechas. En primer lugar porque el club ha consumido ese primer empuje de los socios, de los pequeños comerciantes quienes apoyan con su granito de arena y empieza a haber una escasez. Faltan las subvenciones oficiales y la gente se empieza a poner nerviosa, porque a estas alturas de la temporada ya se plantea la próxima campaña. Hay que hablar con jugadoras para que no se vayan de aquí y hay que hablar con otras para que vengan al equipo el año que viene y eso crea muchas dudas, a mi en particular como entrenador y a los directivos, lo que da lugar a comentarios y esa es una de las razones por las que se oyen ahora mismo muchos rumores al respecto.

—Un deseo por Navidad...

—Desearía la consolidación del Bembibre HC desde el punto de vista económico y estructural, que podamos valorar y plantear las posibilidades de cara al año que viene. Eso requiere una estructura de club y que la gente de Bembibre se empiece a plantear como una de las posibilidades de ocio y de cultura que tiene esta localidad. Conseguir que se involucre más gente y que se siga creciendo estructuralmente y no me refiero solo al primer equipo, me refiero a la base, que Bembibre sea hockey a pesar de que haya que contar con otros deportes. Pero para Castilla y León, para León y para el Bierzo el hockey es sinónimo de que Bembibre sea hockey, como por ejemplo para León sea el Ademar en balonmano. Por eso creo que Bembibre merece tener esa consideración. Aquí se pueden llegar a hacer campeonatos incluso de selecciones y que la gente empiece a contar con esta población. Me gustaría añadir mi deseo de seguir trabajando con este grupo y mejorar los objetivos conseguidos a mitad de temporada, disfrutar al final de una buena clasificación y seguir creciendo con este grupo de jugadoras.

—¿Qué hay que mejorar?

—Darle más relevancia al Bembibre HC. No lo tiene bien explotado ni León ni nosotros.