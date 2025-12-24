El Ayuntamiento prohíbe la venta a la Cultural Leonesa

La Cultural y Deportiva Leonesa SAD no puede seguir vendiendo los antiguos asientos del estadio Reino de León a 15 euros la unidad por prohibición del Ayuntamiento de León. Era una iniciativa para que los aficionados culturalistas se llevaran a sus casas un trozo de la historia del club. Estaban disponibles en la Tienda Oficial de la entidad futbolística. Y no gratis, sino con un coste de 15 euros por asiento que percibía la Cultural. Según el Consistorio no había permisividad municipal para la venta de dichos asientos, instalados para la inauguración del estadio hace ya más de 24 años. El Ayuntamiento, ante las interrogantes planteadas por Diario de León, responde: «Los asientos del Estadio Municipal Reino de León son propiedad del Ayuntamiento y no pueden ser vendidos por un tercero».

A continuación, el propio Consistorio leonés matiza: «Así se le ha comunicado, de forma verbal y mediante correo electrónico, a la directiva de la Cultural y Deportiva Leonesa desde el momento en el que se conoció la intención del club de ponerlos a la venta en su tienda oficial».

Finalmente, el Ayuntamiento de León remata para explicar lo que trataba de llevar a cabo la Cultural sin consultar al propietario de las sillas viejas del Reino: «Para poder proceder a la venta, en el caso de que se considerara adecuada y conveniente, sería necesario realizar un expediente de desafectación de los bienes municipales (los asientos) que debería aprobarse en los órganos municipales correspondientes con los informes técnicos y jurídicos oportunos». «En el caso de aprobarse esa desafectación por desuso, se determinaría, también con los preceptivos informes municipales, si es conveniente o no su donación o venta».

Esta es la posición del Ayuntamiento de León, que paraliza la venta de los asientos viejos que pretendía hacer la Cultural.

