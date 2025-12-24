Medina: «Vender los asientos del Reino es para denunciar»

El socio número 11 de la Cultural, Juan Antonio Medina, afirma con respecto a la iniciativa puesta en marcha por el club leonés de vender los asientos viejos del estadio Reino de León a 15 euros por silla: «Es algo que no me entra en la cabeza después de tantos años siendo socio de este club. Lo soy desde 1963».

Medina continúa: «Me parece que vender un material del que no eres propietario es para denunciar. Me da rabia que la Cultural tenga este tipo de ocurrencias y dirigentes que hagan así las cosas. Desde que soy socio de la Cultural han pasado muchos presidentes por el club, que en varios casos sufrieron por mantener vivo al equipo pese a las maltrechas etapas que vivieron, sin los apoyos que existen en estos momentos. Recuerdo a Manolo ‘Patatas’ Rodríguez y a Juan Díez Guisasola, que se dejaron el alma por la Cultural y ni siquiera esta junta directiva les ha despedido como se merecen. A buen seguro que León sabe perfectamente lo que estoy diciendo. Presidentes que aún están en el recuerdo de todos y que hicieron grande a la Cultural con muy pocos medios, con buenas plantillas y muchos jugadores de León que lucharon por ascender y a punto estuvieron de lograr».