Ferrero desvela la causa del divorcio con Alcaraz

Ha sido la noticia del año en el mundo del tenis. Tras siete años de éxitos, con 24 títulos, el binomio Alcaraz-Ferrero se rompió. Los dos lo anunciaron en sus redes sociales pero ninguno dio la razón de qué había pasado. Ahora el valenciano desvela la causa del divorcio. El tenista de El Palmar continuará su preparación con Samuel López, valenciano de la Ferrero Tennis Academy, mientras el de Onteniente se centrará justamente en ello, en su escuela de tenis.

Las desavenencias en el contrato de Ferrero para entrenar a Alcaraz en este próximo 2026 ha sido la causa principal de la rotura. Y, sobre todo, que cuanto surgieron esos problemas, los dos actores principales no se sentaron a hablarlo. "Todo parecía que iba a seguir bien. Sí que es verdad que cuando se acaba un año se tienen que ver ciertas cosas a nivel de contratos. Y como en todo contrato nuevo, de cara a lo que es el año siguiente, había ciertas cosas en las que no estábamos de acuerdo. Como en todos los contratos uno tira para un sitio y los otros para el otro. Desde el entorno de Carlos piensan en lo mejor para él y yo desde el mío en lo mejor para mí. Ha habido ciertos temas en los que no hemos estado de acuerdo las dos partes. Puede ser que se hubieran podido salvar si nos hubiéramos sentado a hablar, pero al final no nos hemos sentado y hemos decidido no seguir. Esto es realmente lo que ha pasado. Hay puntos en los que no voy a entrar en detalles, pero en los que no hemos estado de acuerdo, y al final hemos separado nuestros caminos", desveló Juan Carlos Ferrero en Marca.

El ex número uno del mundo se reafirma en que le hubiera gustado seguir como entrenador de Alcaraz, como indicó en su comunicado en redes sociales cuando surgió la noticia. "Yo creo que el año ha sido muy bueno a nivel de resultados y la relación entre los dos ha sido todo el año espectacular. No hemos tenido peleas en ningún momento. La entrada de Samuel ha dado un aire fresco al equipo para que la relación pudiera durar de futuro. Ha sido un año muy bueno y, al acabar en Turín, sí que es verdad que todos teníamos la idea de que íbamos a seguir. Luego ha pasado lo que ha pasado y separamos nuestros caminos, pero en principio la idea era seguir y por eso yo lo dije en el comunicado", aseguró.

Ha sido todo tan inesperado para Ferrero, que el valenciano ya tenía preparada la pretemporada de Alcaraz e incluso el viaje al primer Grand Slam del año, el Open de Australia: "La pretemporada la organizamos con Samuel y se lo he traspasado a él. Samu estaba al corriente de todo y no han tenido que tocar nada porque estaba todo organizado. Está claro que ha sido un cambio radical para todos. No es fácil la adaptación. Para mí, obviamente, no es un momento agradable ni mucho menos. Al final es una relación de mucho tiempo en la que hemos vivido un montón de situaciones y ya pasas a que hay mucho vínculo. Teníamos esta relación de sentimiento dentro del entrenamiento y cada situación importante que se generaba con él en los torneos lo vivíamos muy intensamente. Al final se ha trastocado todo". La primera época de la relación, cuando Alcaraz llegó a Villena "como un fideo", como relató en su día Ferrero, es la que más recuerda el actual entrenador de su relación con el murciano. "Uno de los momentos que más cariño le tengo es la etapa en la que era más pequeño. De los 15 a los 18 años. Fue un periodo muy bonito en el que compartimos muchísimos momentos juntos en entrenamientos, en torneos, en hoteles... Siempre íbamos juntos a todas partes. Ese crecimiento, esas experiencias, esos resultados, la mayoría buenos, aunque siempre hay alguno inesperado, pues fue etapa fue muy bonita. Yo muchas veces le decía a él que echaba de menos esa época de challengers, de torneos pequeños en los que veías realmente esa ilusión por crecer y por querer escalar un montón de puestos. Luego cuando uno está arriba los objetivos son diferentes y ya no tienes tantos puestos a escalar ni tantas cosas que enseñar. Lo llevas más a un camino de enseñanza poco a poco. Al principio, la enseñanza siempre es más rápida y generosa. En el momento que fuimos superando esas etapas pues todos los torneos tan importantes que han llegado son momentos inolvidables. Cada Grand Slam que hemos ganado. Sobre todo el del último Roland Garros, que fue el más complicado. Me quedo con todo lo positivo", indicó. Desgaste Aunque Ferrero asegura que la relación siempre ha sido buena, sí admite algo de desgaste entre ambos. "Desgaste cuando pasas tanto tiempo pues siempre hay un poco. Creo que el viajar tanto, el pasar tanto tiempo fuera de casa, ese tipo de cosas, a uno le va desgastando. Lo que pasa es que entre unos y otros nos apoyábamos mucho dentro del equipo y una de las razones para meter a Samuel era para que no se erosionara esa relación. Todas esas semanas nos venían bien. El poner palabras nuevas, formas de decir las cosas con el mismo objetivo pero de diferente manera. Y una de los métodos para evitar el desgaste era este", manifestó en Marca. Aún así, Ferrero no cierra la puerta a una reconciliación: "Claro que no cierro la puerta. Con la relación que hemos tenido cerrar la puerta definitivamente no sería lógico ni con él ni con el equipo. Yo quiero terminar bien con ellos. No estar de acuerdo en ciertos puntos no significa que no sigamos siendo amigos ni que no mantengamos muy buena relación. Yo le deseo a Carlos lo mejor y creo que tiene posibilidades de ser el mejor tenista de la historia. Es algo que he dicho en muchas ocasiones. Y, aunque no esté yo, tiene a gente alrededor que le puede preparar muy bien".