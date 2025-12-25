Sin recuperación de la Ponferradina tras el varapalo

Publicado por Francisco Otero Ponferrada Creado: Actualizado:

Una derrota el FC Andorra ante el Sestao River en casa fue el inicio de una pesadilla para la Deportiva en la penúltima jornada de la pasada temporada. El cuadro berciano logró ganar en la prolongación a la Cultural y dejó abierta la decisión del ascenso para la última jornada. Pero el cuadro tricolor ya no podía subir directo y eso le hizo no emplearse a fondo. Un empate dio el ascenso al equipo leonés y la Deportiva lograba un triunfo agrio en Las Llanas. Empate a puntos, pero un gol en el golaverage particular le dejaba sin el salto de categoría. Tocaba jugar el play off. La Deportiva eliminó al Antequera, gracias a su mejor clasificación liguera (1-0 y 2-1) y la final sería frente al FC Andorra. El cuadro berciano volvió a repetir en Andorra el 1-1 de la Liga regular tras empezar ganando, pero no la victoria en al vuelta. Un penalti supuso el 0-1 y a partir de ahí, querer y no poder.

La pérdida del ascenso en dos ocasiones por un solo gol parece que no ha sido digerida. Eso o que los cambios que se hicieron en el banquillo y en la plantilla no fueron los acertados y ésta perdió calidad, entre otras cosas por la bajada de presupuesto. A comienzos del verano llegó Fernando Estévez al banquillo, un técnico contrastado y con experiencia en ascensos. Pero a pesar de comenzar líder la Liga ganando 0-3 en Avilés, todo fue un espejismo. A principios de octubre la Deportiva se colocó 18ª y el técnico fue a Talavera de la Reina jugándose el puesto. A partir de ahí vino una buena racha más de marcadores e imbatibilidad que de juego y sensaciones. Y cuando nadie lo esperaba, a finales de noviembre, llegó el cambio en el banquillo, la destitución de Fernando Estévez y la llegada de Nafti. Eso provocó una tensión entre la grada y el club nunca vista hasta ahora y que se ha enquistado.

La Deportiva acaba el 2025 en descenso y con una racha muy preocupante. Hace un año podría esperarse que así fuese, pero en 2ª División. Los 10 puntos de desventaja con la zona de play off y 21 con el líder evidentemente cambian los planteamientos de este curso y la realidad es que hay que luchar por no descender a 2ª Federación como ya experimentaron otros clubes del rango del blanquiazul o mayores.

Éste es grosso modo el resumen de este año a partir de mayo.

- La Deportiva ha ganado 5 partidos en la 2ª mitad del año, sólo 2 de ellos en casa, donde se muestra muy vulnerable