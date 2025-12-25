Paraschiv deja sitio a la Cultural Leonesa en la punta de ataque

El mercado de invierno está a punto de arrancar para satisfacer las necesidades de los equipos, con el objetivo de reforzar sus respectivas plantilla y así tratar de dar un paso importante en su afán por cumplir a final de temporada con el plan inicial. En el caso de la Cultural, pretende potenciarse con un delantero centro. Ya hay nombres que se mueven en el mercado: Urko Izeta (Athletic), Antoniu Roca (Espanyol), Jaime Mata (rescindido por la UD Las Palmas) y Álex Rubio (Villarreal B). La falta de minutos del delantero internacional rumano Daniel Paraschiv le colocan lejos de la Cultural Leonesa, que ya ha puesto en marcha su salida de acuerdo con el club propietario, el Real Oviedo. El principal escollo es que el atacante está cedido hasta final de temporada por el Real Oviedo, club con el que Paraschiv tiene un año más de contrato y que pagó un traspaso de 700.000 euros, por lo que en la decisión también intervendrá la entidad asturiana.

El acuerdo de cesión, que se dilató en el tiempo durante el verano, incluía una cláusula de compra por parte culturalista que, dado el rendimiento del jugador está descartada en este momento, buscándose una solución que también pudiera favorecer al delantero con alguna opción para volver a jugar en su país.

Paraschiv, llegado como uno de los principales refuerzos de la Cultural en su vuelta a Segunda División, ya sembró dudas durante la pretemporada, donde erró dos penas máximas y, pese a que el técnico Raúl Llona, también obligado por la escasez de efectivos en su plantilla, le dio la confianza con la titularidad en los primeros encuentros del campeonato, posteriormente pasaría al ostracismo.

Incluso pasó a ser la última opción ofensiva en el banquillo a la hora de las sustituciones y desde la llegada de Ziganda su papel aún ha sido más intrascendente, llegando a señalar en sala de prensa el técnico vasco que tenía que «aprovechar sus oportunidades», sin llegar a contar con él como una alternativa real para el ataque.

El último episodio de la situación de Paraschiv en la Cultural fue su repentina lesión de pubis que le sacó incluso de las convocatorias, y que ha impedido que, pese a la lesión del hasta ahora delantero titular Rubén Sobrino, ausente todavía, tampoco se piense en el rumano como una posibilidad una vez recuperado de su dolencia. En este escenario, el conjunto leonés hace tiempo que está en mercado. Lucas Ribeiro apunta a ser la clave.

