Álvaro Pérez se une a los Hispanos

El portero del Ademar León Álvaro Pérez se ha incorporado a la concentración de la selección española de balonmano para ayudar en las sesiones de entrenamientos entre el 2 y el 8 de enero con vistas a preparar el Europeo que comienza el próximo día 15.

Pérez, de 20 años, va a estar a las órdenes del seleccionador, Jordi Ribera, en la estancia en Pamplona, donde España va a participar en un torneo amistoso en el que se va a enfrentar con Eslovaquia y Túnez y un tercer rival por determinar, en el último ensayo antes del Europeo, informa la Real Federación Española de Balonmano en un comunicado.

En la lista que Ribera ofreció el pasado día 18, incluyó a dos porteros: Sergey Hernández, del Magdeburgo, y Nacho Biosca, del HBC Nantes francés. El seleccionador cuenta ahora para apoyar en los entrenamientos con el guardameta del Ademar León, que en su palmarés luce el oro europeo júnior, y también el logrado como juvenil en el Mundial y en el Europeo.

España viajará a Dinamarca el 12 de enero para iniciar la concentración en la localidad de Silkeborg.

El Europeo tiene también como sedes Noruega y Suecia y el combinado español se cruzará en la primera fase con Alemania, Austria y Serbia.

EL LEONÉS ISI MARTÍNEZ

El Bathco BM Torrelavega y el jugador leonés Isidoro Martínez han llegado a un acuerdo para la renovación de su contrato por dos temporadas más, es decir, hasta junio de 2028.

En un comunicado, el club torrelaveguense ha asegurado que el central de León, con esta ampliación de contrato, pondrá rumbo a su décima temporada en la entidad, desde su llegada en el año 2018.

Isi llega a este parón navideño como máximo asistente de la competición con 55 pases de gol, a los que añade 58 goles para un total de 432 anotaciones desde su llegada a la élite, unos números que, unidos al resto de competiciones, le ponen por encima de los 700 goles con la camiseta naranja en cerca de 250 partidos.