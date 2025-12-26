Laguna de Negrillos honra a San Silvestre

Momento de la salida de la categoría senior masculina y femenina de la San Silvestre.ANTONIO TIRADOS

San Silvestre volvió a ‘apadrinar’ un año más, y ya van 14, la cita atlética de Laguna de Negrillos. Lo hizo aunando deporte, fiesta y muchas dosis de entusiasmo entre los participantes en una carrera que protagonizó la tarde navideña en la localidad.

Con una cifra destacada de participantes en la prueba senior masculina el vencedor fue Óscar Canibano. El cuadro de honor lo completaron Guillermo Blanco (segundo) y Adrián Páramo (tercero). El mejor local fue Roberto Jiménez.

En la categoría senior femenina el podio por este orden lo conformaron Susana Sarmiento, Sonia Gutiérrez y Raquel Martínez siendo la mejor local Raquel Camino.

En cadetes Nahla Alimohamed fue la triunfadora por delante de Nerea Fernández y Eva González y en infantil Nicolas Fernández secundado por Enma Ugidos y Saúl Amez. El corredor más veterano en cruzar la línea de meta en la carrera fue Felicísimo González Martínez (70 años)

