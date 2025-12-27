El Southampton tiene resaca de Larios

Juan Larios (Tomares —Sevilla—, 2004), el joven lateral que cumplirá 22 años el próximo 12 de enero, cedido por el Southampton a la Cultural Leonesa, está buscando más minutos de juego, ya que su protagonismo ha sido menor de lo esperado cuando el director deportivo de la entidad futbolística leonesa, José Manzanera, optó por su contratación. El club inglés podría incluso romper la cesión en el mes de enero, coincidiendo con la apertura del mercado de invierno, para que el sevillano consiga protagonismo en otro equipo e impulsar su carrera futbolística, que se ha visto perjudicada por las lesiones. El mercado de fichajes de invierno estará abierto desde el 2 de enero de 2026 hasta el 2 de febrero de 2026, ambos días incluidos, permitiendo a los clubes realizar traspasos y cesiones durante este periodo invernal. La Cultural y Deportiva Leonesa ya está estudiando y gestionando los movimientos que se van a dar durante este mes, con el afán de reforzar una plantilla que tiene como objetivo la permanencia en Segunda División. Después de 19 jornadas disputadas, el equipo leonés suma 23 puntos, en la decimosexta posición en la tabla clasificatoria, con dos de ventaja sobre la zona de descenso que marca el Granada CF (decimonoveno con 21 puntos), igualado con esos 21 puntos con el Eibar y la Real Sociedad B, decimoctavo y decimoséptimo, respectivamente.

El lateral izquierdo Juan Larios aceptó ser cedido a la Cultural para reactivar su carrera futbolística, buscando continuidad y minutos tras los muchos problemas físicos y lesiones que frenaron su evolución como futbolista. Con casi 22 años, Larios no quiere continuar como suplente en la Cultural ni tampoco su club propietario, el Southampton, está dispuesto a que siga en esta situación que no le beneficia en su evolución. El cuadro inglés esperaba que tuviera un papel más importante en el equipo leonés del que ha gozado en estos 19 partidos que se llevan dipsutados del campeonato de Liga.

Juan Larios precisa que entre más en los planes de Ziganda para progresar. Su actual cesión en la Cultural Leonesa podría no continuar coincidiendo con la apertura del mercado de invierno de fichajes. Si la Cultural no le garantiza una mayor participación en el equipo, el Southampton, interesado en su desarrollo, está dispuesto a romper el contrato de cesión con la Cultural.

Hasta el momento Roger Hinojo, cedido por el Espanyol, es el titular indiscutible en las alineaciones del Cuco Ziganda.

