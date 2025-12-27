Diario de León

El nuevo año traerá la vuelta del capitán de la Cultural Leonesa Rodri Suárez

Rodri Suárez está en condiciones para volver al once.LOF

Ángel Fraguas
Ángel Fraguas
León

La vuelta a la Liga en el nuevo año traerá en la Cultural Leonesa el regreso del capitán Rodri Suárez, que se lesionó en el abductor derecho en el encuentro ante el Granada (0-1) y que, desde entonces, se perdió los siguientes cinco compromisos del equipo, entre LaLiga Hypermotion y las dos eliminatorias de Copa del Rey frente al FC Andorra y Levante UD.

A pesar de que en el último encuentro en el estadio Gran Canaria ante la UD Las Palmas (4-0) el jugador leonés ya había entrenado en los días previos con normalidad y figuró entre la lista de convocados, el técnico José Ángel Ziganda volvió a optar por la pareja de centrales formada por el hispano-croata Matía Barzic y el portugués Tomás Ribeiro, éste último sustituto del capitán culturalista durante su lesión muscular.

El rendimiento de la retaguardia, fundamentalmente en las acciones a balón parado y también en las transiciones, llevarán cambios con total seguridad para el primer compromiso del nuevo año en el Reino de León frente a otro recién ascendido como la Real Sociedad B, en un choque trascendente, pese a que todavía no haya concluido la primera vuelta, al ser dos cuadros que luchan por la permanencia. Se jugará el sábado 3 de enero, a partir de las 14.00 horas. La contundencia de Suárez siempre ha sido uno de sus argumentos para ser titular hasta su lesión, lo que le llevará a volver al once, seguramente como acompañante de Barzic.

