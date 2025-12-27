El nuevo año traerá la vuelta del capitán de la Cultural Leonesa Rodri Suárez

La vuelta a la Liga en el nuevo año traerá en la Cultural Leonesa el regreso del capitán Rodri Suárez, que se lesionó en el abductor derecho en el encuentro ante el Granada (0-1) y que, desde entonces, se perdió los siguientes cinco compromisos del equipo, entre LaLiga Hypermotion y las dos eliminatorias de Copa del Rey frente al FC Andorra y Levante UD.

A pesar de que en el último encuentro en el estadio Gran Canaria ante la UD Las Palmas (4-0) el jugador leonés ya había entrenado en los días previos con normalidad y figuró entre la lista de convocados, el técnico José Ángel Ziganda volvió a optar por la pareja de centrales formada por el hispano-croata Matía Barzic y el portugués Tomás Ribeiro, éste último sustituto del capitán culturalista durante su lesión muscular.

El rendimiento de la retaguardia, fundamentalmente en las acciones a balón parado y también en las transiciones, llevarán cambios con total seguridad para el primer compromiso del nuevo año en el Reino de León frente a otro recién ascendido como la Real Sociedad B, en un choque trascendente, pese a que todavía no haya concluido la primera vuelta, al ser dos cuadros que luchan por la permanencia. Se jugará el sábado 3 de enero, a partir de las 14.00 horas. La contundencia de Suárez siempre ha sido uno de sus argumentos para ser titular hasta su lesión, lo que le llevará a volver al once, seguramente como acompañante de Barzic.