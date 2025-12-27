El desaparecido en Indonesia Fernando Martín jugó en la Cultural Leonesa

La Real Federación Española de Fútbol, la Liga, así como la gran mayoría de clubes de Primera División y algunos de Segunda División, como la Cultural y Deportiva Leonesa, equipo al que perteneció, han mostrado su consternación por la desaparición de Fernando Martín, actual entrenador del Valencia Femenino B, y tres de sus hijos en el naufragio de un barco turístico en Indonesia. La Cultural Leonesa presentó a Fernando Martín, defensa central, como fichaje del equipo leonés en la temporada 2007-2008, con Domingo Cueto como presidente de la entidad futbolística leonesa y Milo Abelleira como entrenador del equipo.

El central izquierdo Fernando Martín Carreras (Valencia, 1981) llegó a la Cultural Leonesa procedente del Benidorm, del Grupo III de la Segunda División B (anteriormente había militado en el Denia, Pego CF y Eldense). Era un central alto (1,84 metros), contundente, seguro y que no daba un balón por perdido. En el Benidorm había dado muy buen resultado, jugando 22 partidos como titular. Además, contribuyó en la faceta ofensiva con dos tantos. Al destacar en el Benidorm, la Cultural le incorporó a su disciplina futbolística el 30 de julio de 2007, poniéndose de inmediato a las órdenes de Milo Abelleira.

El central valenciano, al enterarse del interés de la Cultural por hacerse con sus servicios, pidió la carta de libertad por voluntad propia, y se decidió por la Cultural a pesar de tener más ofertas.

Su temporada en la Cultural cabe catalogarla de buena (disputó un total de 28 encuentros, 25 de ellos como titular), siendo muy querido por la afición tanto por su profesionalidad y rendimiento en el campo, como por su calidad como persona.