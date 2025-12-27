Valencia de Don Juan 'corona' en su San Silvestre a Daniel Alonso y Lucía Centeno

Foto de familia con los podios de la San Silvestre de Valencia de Don Juan.AYUNT. VALENCIA DE DON JUAN

Daniel Alonso celebró en casa un nuevo éxito. El coyantino lo hizo subiendo a lo más alto del podio de una San Silvestre de Valencia de Don Juan que tuvo como triunfadora en la categoría femenina a Lucía Centeno y que contó también con protagonismo para los más pequeños.

La carrera, con una presencia destacada de participantes, tuvo a Daniel como primer clasificado en la prueba masculina por delante de Adrián Eronímedes Núñez, el único que pudo seguir su ritmo aunque de lejos aunque al final se dejaba algo más de un minuto con el vencedor. El podio lo completó Rubén Martínez.

AYUNTAMIENTO VALENCIA DE DON JUAN

En la categoría femenina Lucía Centeno no dio opción al resto de rivales y se apuntó la victoria aventajando en más de tres minutos a Rebeca Allum, segunda en la meta con Camino Nava completando el cuadro de honor.

Por lo que respecta a los más pequeños, en cadete-juvenil masculino el primero en completar el recorrido de la San Silvestre de valencia de Don Juan fue Luis Rodríguez mientras que en féminas la mejor era Lucía Maniega. En infantil los vencedores fueron Jorge Martínez y Carla Tascón mientras que en la categoría alevín ese honor iba a corresponder a Rafael Reinoso e Irene Martínez. En benjamines la victoria fue para Marcos Martínez y Celia Paniagua.

