Pablo Villa impone su calidad en la carrera de Navidad de Astorga

Pablo Villa era el gran favorito para apuntarse el triunfo en la Carrera de Navidad de Astorga. Y no defraudó. Además, lo hizo a su manera, marcando un fuerte ritmo desde el inicio para convertirse en el gran protagonista de la prueba maragata que contó con 157 inscritos en la carrera absoluta y que tuvo también una notable presencia de participantes en la marcha solidaria previa.

TRANCA

Villa no fue el único triunfador de la Carrera de Navidad. Ese honor lo compartió con su pareja María González que cruzaba la meta en la primera posición en la prueba femenina en una tarde-noche en la que el deporte se dio la mano con la fiesta y también la solidaridad.

Niños y mayores disfrutaron de una jornada de lo más saludable que por las principales calles de la ciudad en las que Pablo Villa no dio opción al resto de rivales. Ya al primero de los tres pasos por meta lograba una ventaja destacada sobre sus más directos rivales para aumentarla en la segunda y presentarse en la meta con un tiempo de 18:27 en la tercera que le valía para ser el mejor. Por detrás a poco menos de un minuto quedaba Andoni Osorio mientras que la tercera posición iba a parar a manos de Fernando Sanjosé.

Los integrantes de Astorga Running promocionando su carrera de 2026 de la Copa Diputación.MÓNICA PÉREZ

Precisamente Villa esperaba en la meta unos minutos al paso de la mejor clasificada en la categoría femenina, su pareja María González. Alicia Valtuille era segunda y Abril Lorenzana tercera.

TRANCA

TRANCA