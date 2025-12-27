Jesús González Cidón y Leire Blanco brindan por su triunfo en la San Silvestre de Villaquilambre

Villaquilambre no faltó a su cita con San Silvestre. Lo hizo como es habitual, a la carrera y con las zapatillas como compañeras de viaje. También con ilusión y una participación sobresaliente.

En cuanto a la prueba élite femenina Leire Blanco se salía con la suya para cruzar en primera posición la línea de meta. Por delante de Susana Sarmiento y de Lucía Taranilla, plata y bronce respectivamente.

Y de la Élite a la Popular, en este caso con una participación notable y numerosa que dejaba a Daniel Varo como triunfador y con Martín Conde y Efrain Ortega acompañándolo en el cuadro de honor.

En la carrera popular femenina era Nerea Martínez la que se llevaba el gato al agua por delante de Alicia García y Paula Rodríguez. Eso sí, también ganaron, en diversión y en salud, el resto de participantes en una San Silvestre de Villaquilambre que despidió el año a la carrera y una presencia destacada de protagonistas. No faltaron los disfraces. Muchos y de lo más variado.

