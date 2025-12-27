Diario de León

Jesús González Cidón y Leire Blanco brindan por su triunfo en la San Silvestre de Villaquilambre

Salida en la prueba élite de Villaquilambre.

Salida en la prueba élite de Villaquilambre.ÁNGELOPEZ

Miguel Ángel TrancaRedactor de Deportes
Villaquilambre no faltó a su cita con San Silvestre. Lo hizo como es habitual, a la carrera y con las zapatillas como compañeras de viaje. También con ilusión y una participación sobresaliente.

En cuanto a la prueba élite femenina Leire Blanco se salía con la suya para cruzar en primera posición la línea de meta. Por delante de Susana Sarmiento y de Lucía Taranilla, plata y bronce respectivamente.

Y de la Élite a la Popular, en este caso con una participación notable y numerosa que dejaba a Daniel Varo como triunfador y con Martín Conde y Efrain Ortega acompañándolo en el cuadro de honor.

En la carrera popular femenina era Nerea Martínez la que se llevaba el gato al agua por delante de Alicia García y Paula Rodríguez. Eso sí, también ganaron, en diversión y en salud, el resto de participantes en una San Silvestre de Villaquilambre que despidió el año a la carrera y una presencia destacada de protagonistas. No faltaron los disfraces. Muchos y de lo más variado.

