Manuel Méndez y Jessi Losada, los mejores por Navidad en la San Silvestre de Páramo del Sil

Páramo del Sil vistió sus mejores galas para albergar una nueva entrega de su San Silvestre. Lo hizo superando el nivel de pasadas ediciones y coronando como triunfadores a Manuel Méndez en la categoría masculina y a Jessi Losada en la femenina. Ambos fueron los más rápidos en completar los ocho kilómetros de trail en una jornada en la que también tuvo una destacada presencia la prueba de andarines.

Jessi, Sara y Verónica, las mejores en féminas.ORGANIZACIÓN

Con una organización perfecta y una jornada fría, pero propicia para que el deporte y la fiesta se dieran la mano, en la prueba masculina Manuel Méndez paraba el crono en la meta en 30:37 refrendando su superioridad sobre el resto de rivales. A seis minutos lo hacía Antonio Rubio que ocupaba la segunda posición mientras que Jesús Mata se dejaba unos segundos más para acabar tercero. Por lo que respecta a la prueba femenina el podio lo iban a conformar por este orden Jessi Losada, Sara López y Verónica Velasco.

Al finalizar la carrera se hizo entrega de los trofeos a los mejores así como se sortearon una decena de premios entre los participantes y se invitó a una chocolatada a vecinos y visitantes de la localidad. Todo amenizado por DJ Miguel Ángelo.