La Ponferradina retoma los entrenamientos

Después de una semana de descanso, la plantilla de la SD Ponferradina regresa hoy a los entrenamientos. Será a las 16.00 horas en el Anexo Jesús Tartilán. Aunque no coincide en sí con la 2ª mitad de la temporada, pues aún restan dos jornadas de la 1ª vuelta, el descanso navideño marca el ecuador de la temporada. A partir de ahora ya no habrá más descansos hasta que acabe la campaña, para algunso en el mes de mayo y para otros en junio.

El equipo blanquiazul tiene cinco meses por delante para tratar de arreglar una situación más que complicada y salvo cambio radical en las próximas semanas, el destino parece encaminado a pelear por salvarse.

En principio hoy estarán a las órdenes de Nafti todos los disponibles, aunque a lo largo de las próximas semanas la cara de la plantilla puede cambiar bastante. El club tiene previsto hacer al menos cuatro fichajes. Por delante habrá una semana de entrenamientos, aunque con la parada de Año Nuevo. El sábado el plantel deportivista viajará a Vizcaya y el domingo retomará la Liga ante el Bilbao Athletic en Lezama. El conjunto rojiblanco es 8º con 25 puntos y acabó el 2025 ganando en Mérida tras dos derrotas seguidas que habían frenado una gran racha de 4 victorias.

La Deportiva tratará de romper una racha que le ha llevado a pasar de estar cerca de la zona de play off e incluso del líder a encontrarse antepenúltima, con los mismos puntos que el penúltimo y dos de margen con el colista. Desde el 2 de noviembre no conoce el triunfo. En todo ese período los unicos resultados positivos han sido los empates ante Barakaldo CF, Lugo y Unionistas CF.