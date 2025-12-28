Montejos del Camino despide el año con el corazón en las zapatillas: tradición y hermandad en su San Silvestre

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La San Silvestre de Montejos del Camino es una cita que brilla por su autenticidad y cercanía, convirtiéndose en el epicentro de la celebración navideña en esta localidad de Valverde de la Virgen. A diferencia de las grandes carreras masivas, esta prueba destaca por su carácter vecinal, donde el running es solo la excusa para reunir a amigos y familias en una jornada de convivencia. Con un recorrido accesible que suele serpentear por el corazón del pueblo, la carrera transforma las calles en un desfile de colorido y buen humor, manteniendo viva la tradición de despedir el año de la forma más saludable y festiva posible.