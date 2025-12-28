Diario de León

Guillermo y Marta García subieron a lo alto del podio en la prueba absoluta

El triunfo es cuestión de hermanos en san Silvestre de La Virgen del CFamino

Salida de una de las carreras de la San Silvestre de La Virgen del Camino.

Salida de una de las carreras de la San Silvestre de La Virgen del Camino.ÁNGELOPEZ

Publicado por
Miguel Ángel TrancaRedactor de Deportes
Redacción

Creado:

Actualizado:

La Virgen del Camino amaneció este domingo a la carrera. Lo hizo con su popular y tradicional San Silvestre que este año contó con más de 300 protagonistas. Algunos de ellos ataviados de papa Noel, elfos...

Guillermo y Marta García, los hermanos triunfadores en la carrera absoluta.

Guillermo y Marta García, los hermanos triunfadores en la carrera absoluta.ÁNGELOPEZ

Fue una fiesta del deporte y la amistad que en el apartado competitivo tuvo como ganadores en la prueba absoluta a dos hermanos, Los García, Guillermo y Marta. El primero lo hizo liderando un podio que completaron Eloy Martínez y Guillermo San Ramón. Marta estuvo escoltada por Susana Díez y Mónica Aller. En la prueba canina el podio fue de Sheila Rodríguez y Evangelina Robles en féminas y de Ismael Mazuecos, Jorge Pérez y Jorge Olivares en la masculina. El alcalde de Valverde, David Álvarez, dio la salida.

ÁNGELOPEZ

ÁNGELOPEZ

ÁNGELOPEZ

ÁNGELOPEZ

tracking