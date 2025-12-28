El Atlético Trobajo, campeón en La Vecilla

El II Torneo de Navidad Celsa García Robles de fútbol sala femenino se disputó en el Pabellón de La Vecilla, proclamándose brillante campeón el Atlético Trobajo, en segunda posición se clasificó el Sport Bernesga y la tercera plaza se la llevó el Boñar FS, con una magnífica organización.

Es la segunda vez que se celebra este torneo con una destacada nómina de futbolistas durante la mañana del domingo, que rivalizaron en los partidos correspondientes, según el calendario establecido por la organización. Un campeonato en el que las integrantes del Trobajo del Camino, campeonas, demostraron un excelente nivel de fútbol sala, al igual que los otros equipos que compitieron en el torneo.

La jugadora Jimena, del Atlético de Trobajo, se alzó con el trofeo de máxima goleadora del torneo, después de anotar tantos de gran belleza para que su equipo conquistara el Torneo que lleva el nombre de la leyenda leonesa de fútbol femenino Celsa García. La portera del Sport Bernesga Palace conquistó el trofeo que la acredita como la menos goleada del campeonato disputado en la localidad leonesa de La Vecilla, en la que el fútbol sala siempre es una modalidad deportiva de gran aceptación, como lo demostró durante el transcurso de los partidos. La mejor jugadora fue elegida Isabella, del equipo campeón, Atlético Trobajo.

La Vecilla volvió a demostrar que está muy relacionada con el deporte en general gracias a una persona como Celsa García que es santo y seña de La Vecilla.