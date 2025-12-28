Amadou y Cardona agradan a la Cultural Leonesa que regresa a los entrenamientos sin Lucas Ribeiro

Amadou Matar Coundoul es un delantero senegalés que fichó por el Sporting de Gijón en 2024, donde destacó con muchos goles en el filial gijonés, y en 2025 firmó un contrato profesional con el primer equipo, incorporándose a la disciplina rojiblanca y mostrando gran proyección, destacando por su físico (1,94 metros de altura) y olfato goleador, y siendo una opción para el ataque del club asturiano. El Real Sporting de Gijón le abre la puerta de salida en este mercado de invierno, al igual que la UD Las Palmas a Marc Cardona, como ya lo hizo con Jaime Mata. La dirección deportiva de la UD Las Palmas trabaja para mejorar la plantilla de cara al mercado de enero y le sobran en estos momentos inquilinos en su plantel. Mientras tanto, la Cultural espera acontecimientos para contratar a un delantero que supla a Daniel Paraschiv. El mercado ya se mueve y el director deportivo de la Cultural, José Manzanera, está obligado a acertar con el goleador que sea la referencia de un equipo que aspira como primer objetivo a la permanencia en Segunda División.

El Real Sporting de Gijón vería con buenos ojos la cesión de Amadou Matar a la Cultural y Deportiva Leonesa. El entrenador sportinguista, Borja Jiménez, ya ha enviado algún mensaje sobre la posibilidad de facilitar salidas en este mercado de invierno (arranca este próximo día 2 de enero y se prolongará hasta el 2 de febrero): «Si hay jugadores que puedan explotar en rendimiento fuera para volver mejor y que aquí no estén participando, se valorará». En ese grupo de futbolistas que tienen la opción de salir entra Amadou Matar.

El Real Sporting de León tiene ya cubiertos los 24 dorsales del primer equipo, con lo que está obligado a dar salidas para potenciar su plantilla de cara a los 23 encuentros que restan por disputar del campeonato de Liga en Segunda División.

Marc Cardona, por su parte, no entra en los planes del entrenador de la UD Las Palmas, Luis García. Finaliza contrato el próximo 30 de junio y la intención del club es alcanzar un acuerdo para que deje libre su puesto y pueda ser utilizado por uno de los nuevos fichajes que el equipo amarillo trata de contratar en este mercado invernal. El objetivo del club canario es el ascenso a Primera División y no va a dejar nada a la improvisación para lograrlo.

Marc Cardona, el delantero que fue decisivo en el último ascenso amarillo se encuentra viviendo sus últimos momentos como futbolista de la UD Las Palmas después de que el club esté negociando su rescisión. El delantero catalán llegó al cuadro grancanario en verano de 2022. Esa misma campaña se vistió de héroe con el ascenso de la UD Las Palmas a Primera División tras anotar 6 goles y dar una asistencia en un ejercicio en el que jugó 36 encuentros.

​Vuelta al trabajo sin Lucas Ribeiro

y este martes puertas abiertas

​La plantilla de la Cultural regresó a los entrenamientos para preparar el primer partido del nuevo año 2026, el sábado 3 de enero frente a la Real Sociedad B, a partir de las 14.00 horas en el Reino de León. La plantilla trabajó a las órdenes de su entrenador, José Ángel Ziganda, en las instalaciones del Área Deportiva de Puente Castro con la ausencia del brasileño Lucas Ribeiro, al que el club leonés le dio permiso para incorporarse más tarde a las sesiones de preparación. La Cultural despedirá el año con una sesión abierta al público, este martes a las 11.00 horas en el Reino.