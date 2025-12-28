Palacios del Sil disfruta de su San Silvestre Palaciega

Palacios del Sil vivió una jornada de atletismo, de diversión y solidaridad de la mano de su San Silvestre Palaciega. Con cerca de 70 participantes, muchos de ellos ataviados con disfraces, la prueba contó con dos modalidades: Corredores y andarines.

ÁNGEL GONZÁLEZ

Niños y adultos compartieron escenario por un circuito urbano de 3,5 kilómetros por palacios del Sil en el que en la categoría absoluta masculina deparaba como vencedor a Juan Antonio Moute por delante de José Joaquín Guedes con Francisco Martínez ocupando la tercera posición.

En la categoría femenina el honor de subir a lo más alto del podio fue para Soraya García que estuvo escoltada por Gemma Abad (segunda) y Noa Álvarez (tercera).

ÁNGEL GONZÁLEZ

Eso sí, ganadores o no todos disfrutaron de una cita que no defraudó a ninguno de los participantes y que contó con la organización del CDM Cueto del Oso y que en su faceta solidaria recaudaba más de 500 euros que tendrán como destino la Asociación Española Contra el Cáncer. Ni el frío pudo esta vez con una propuesta que en la recta final del año sirvió para que el deporte en este caso a través del atletismo se diera la mano con el ambiente festivo y también la solidaridad. Todos hermanados en una jornada de lo más saludable.