Fernando Carro: «Ganar es siempre bonito y más cuando puedes hacerlo entre amigos"

Fernando Carro ya forma parte de la nómina de ganadores de la San Silvestre de León. el atleta con raíces maragatas superaba por un segundo a Roberto Aláiz, resultado que le reportaba la alegría propia de ganar como algo de rabia por «aguar la fiesta a Roberto en su tierra». Carro, que debutó hace tres semanas en la distancia de maratón a sus 42 años, reconoció sentirse «pletórico» en una carrera con participación de lujo, ya que además de los dos atletas que encabezaron la clasificación también figuraban otros internacionales como los maratonianos Ibrahim Chakir, Jorge Blanco y el ochocentista Mariano García. «Estas carreras guardan ese encanto de las cosas que se hacen con cariño. Rober y Jorge han dinamitado la carrera desde el principio y han puesto toda la carne en el asador. Pero antes nos han hecho sentir a todos como en casa a todos los que hemos venido de fuera. Yo soy de aquí, de Astorga, de Quintanilla de Combarros. He veraneado aquí desde mi ás tierna infancia y también es cierto que descubrir una ciudad así es algo especial. Puede que exponencialmente sea una carrera a crecer porque León es una ciudad importante y le queda por desarrollar más esta prueba en un circuito que guarda esa emotividad de estas fiestas. Hemos pasado por lugares emblemáticos que yo que me siento caso vecino por mis raices no conocía. Correr de esa manera y descubrirlo de tal forma arropados de dos atletas de la envergadura de Roberto Aláiz y Jorge Blanco es algo que se recuerda y valora mucho. Lo único que me ha dado lástima dejar sin el triunfo a Rober. Pensaba que había ganado al superar el primer y segundo arco, pero luego he visto que tenía mis opciones y he apretado para intentar apurar mis opciones».

Respecto al desenlace apuntó: «Parecía que el arco de meta era el anterior al que en realidad marcaba el ganador. Pero cuando he visto a Mariano que reaccionaba y tenía arrestos para apurar pensé que tenía mi oportunidad. Me ha dado un poco de rabia porque también hubiera merecido ganarla Roberto y de hecho se lo merecía por todo lo que ha hecho. Realmente es una victoria compartida. Estoy muy feliz de haber ganado pero más de hacerlo con amigos en la meta».

Para Fernando Carro, este triunfo en la San Silvestre de León supone también una dosis importante de estima en el final del año a la espera de que el miércoles pueda también estar entre los mejores en la San Silvestre Vallecana. «Me encuentro bastante bien y espero que ese nivel me pueda llevar a hacer cosas importantes». En León, en la tierra de sus padres, Fernando Carro dejó constancia de lo que puede hacer frente a rivales de excelente nivel que también buscaron el mismo objetivo: ganar.