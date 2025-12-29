La Carrera de Navidad de Nogal es para Gustavo Silván y Katia Álvarez

Noceda estrenó Carrera de Navidad. Lo hizo por todo lo alto con cerca de 160 participantes y bajo el nombre de Nogal. Su puesta de largo no pudo resultar mejor con una respuesta muy positiva por parte de atletas locales y también foráneos. Y en dos modalidades: corredores y andarines.

ISMA PHOTOGRAPHY

En la prueba competitiva de atletismo un habitual en los puestos destacados como Gustavo Silván se hacía con el primer puesto en la clasificación absoluta masculina seguido de Félix Parra con la tercera posición para Luis Manuel Vega. Los tres fueron los más consistentes a lo largo del recorrido.

Al igual que en la categoría femenina Katia Álvarez que lograba superar al resto de rivales para subirse al peldaño más alto del podio. También tuvieron una destacada puesta en escena Ana Franco que lograba cruzar al meta en la segunda posición, y Mari Luz Fernández, que era tercera.

El cuadro de honor también tuvo un lugar destacado para Hugo Hortelao Toribio como mejor atleta local en la meta y a Sandra Álvarez Jordán con el mismo reconocimiento en este caso en la categoría femenina.

La Carrera de Navidad de Nogal contó con la organización del Restaurante Nogal y la colaboración del Ayuntamiento de Noceda del Bierzo y la respuesta notable de participantes para abrir de par en par las puertas el próximo año a una nueva edición.

