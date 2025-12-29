El Pájaro-Reino de León vuela alto

El Club de Pelota El Pájaro (Reino de León) refrendó su buen hacer con el título autonómico de clubes en una final que tuvo como escenario el frontón de Pobladura de Pelayo García en la que se imponía al Club P. Paladin de Salamanca tanto en la categoría individual como por parejas en la modalidad de pelota a mano.

Un éxito para los leoneses que refrendaban su buen hacer y la calidad de sus representantes con el triunfo definitivo. En el encuentro individual el Pájaro (Reino de León) sumaba su primer punto de la mano de su representante Beobide que doblegaba con muchas dosis de brillantez en su juego al salmantino por un claro marcador de 10-1 y 10-2.

La primera piedra ya estaba puesta por parte del club leonés aunque faltaba la guinda. Y esta se la iba a proporcionar la pareja Mata-Rubio que lograba el punto definitivo no sin tener que emplearse a fondo para noquear al dúo rival. Lo hicieron además remontando en un partido que comenzó para ellos de forma adversa y con un resultado adverso. Pero a pesar de que club Paladin se las veía ya con el trofeo en su bolsillo la reacción de los dos leoneses servía además para aclarar todo el panorama y con ello disfrutar de ese nuevo trofeo en sus vitrinas.

Con siete años de vida el Club El Pájaro logra así subirse a lo más alto del podio de la competición autonómica de pelota a mano para cerrar un año que ha sido bastante positivo para sus intereses, especialmente el deportivo. El primer título de Castilla y león que esperan se vea ampliado con otros más en el futuro. El club cuenta con la colaboración de la Diputación de León, los ayuntamientos de Santa María del Páramo y de Pobladura de Pelayo García así como de distintas entidades privadas, principalmente Bodega Itariegos.