El mejor Reino de la Cultural es su afición

La Cultural tiene en su afición el mejor Reino. Su fortaleza está en su estadio y en todos los seguidores que arropan cada paso de su camino. Este año en Segunda División.

Este martes quedó una vez más patente. Con más de 3.000 seguidores, muchos de ellos niños y adolescentes, que no quisieron perderse el entrenamiento del plantel leonés en el penúltimo día del año. El mejor regalo de Reyes para ellos de manera anticipada y también para un equipo que comprobó que detrás suyo tiene un jugador número 12 del que pocos pueden presumir: sus seguidores.

Navidad es un buen momento para llenar ese zurrón de ilusión, de unos y otros. Y esa receta tuvo ayer su mejor expresión en el entrenamiento de puertas abiertas de la Cultural. Niños y mayores, pero fundamentalmente los más jóvenes fueron los que más disfrutaron al poder tener tan cerca a sus ídolos, con centenares de camisetas, pudiendo acercarse a ellos, fotografiarse y recibir un autógrafo como regalo de Reyes anticipado.

Con una cola importante a las puertas del estadio para acceder al recinto los aficionados fueron esperando hasta que la puerta 20 del Reino de León se abría a las 11 de la mañana. Niños, adolescentes y adultos fueron entrando y ocupando los asientos. Los más madrugadores cerca del túnel de vestuarios por donde fueron saliendo uno a uno los jugadores. Saludos y toques de mano. También con el entrenador José Ángel 'Cuco' Ziganda, sin duda uno de los más aplaudidos.

Todos los fueron. Entre bufandas y banderas de la Cultural y algún cartel en el que se solicitaba una camiseta o autógrafo el Reino de León vibró como en sus mejores días.

Una afición fiel que vivió en primera persona un entrenamiento de su equipo y que incluso, los más afortunados, pudieron probar al final su puntería intentando batir a los porteros Miguel Bañuz, Edgar Badía y Rafús. La mañana, aunque fría, acompañó con el sol y con un binomio equipo-afición que cierran el año cargados de ilusión y a la espera de que en los primeros días de 2026 esa energía sirva para que en el primer pulso competitivo el sábado 4 de enero a las 14.00 horas la Cultural pueda hacer otro regalo de Reyes a su afición con la victoria en el mismo escenario de ayer, el Reino, ante la Real Sociedad B.