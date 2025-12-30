La MMR Power Race 'viaja' a Villamejil

El formato MMR Power Race sigue creciendo en la provincia. La prueba, que mantiene su presencia en León y antes la tuvo en Astorga y La Robla, debutará en 2026 en la localidad cepedana de Villamejil. Será en el mes de octubre y convirtiéndose además en la segunda en hacerlo en la modalidad de gravel que debutará precisamente unos pocos de meses ante sen León con el Open de España.

Considerada como una de las pruebas de referencia a nivel nacional, la MMR Power Race hará escala en La Cepeda con Villamejil como epicentro y un trazado sobre el que ya ese está trabajando y que podría llegar en cuanto a su rutómetro a los 110 kilómetros.

El gravel (modalidad ciclista de aventura que combina carretera y caminos sin asfaltar como grava, tierra, pistas fáciles usando bicicletas versátiles con geometría de carretera, pero preparadas para todo tipo con neumáticos más anchos, frenos de disco y cuadro robusto) se está convirtiendo en estos últimos años en una modalidad cada vez más practicada y con ciclistas de primer nivel dando el paso a ella.

Precisamente algunos de ellos estarán en la MMR Power Race de Villamejil con los que la organización ya está en contacto y que antes buscarán también su porción de gloria en León.

El objetivo pasa por llegar a los 200 protagonistas procedentes de buena parte de la geografía nacional. Los organizadores de Maragatos Bike con Óscar Martínez a la cabeza así lo esperan al igual que desde el Ayuntamiento de Villamejil con su alcalde Luis Alfonso Álvarez a la cabeza que ha apostado por esta carrera, avalada además por la Federación Española de Ciclismo en un formato que ha traído en cuanto a los años pasados a Open de España y también el Campeonato de España. el 11 de octubre ha sido el día elegido para estrenar la MMR Power Race Villamejil cuyas inscripciones estarán abiertas una vez que concluya el Open de España que tiene a León como escenario en 2026, en concreto el día 21 de junio.

Eso sí, la idea para la prueba de Villamejil es contar con un recorrido espectacular que tenga sus zonas de dificultad y otras en las que la naturaleza pueda mostrar su más bonita imagen.