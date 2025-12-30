El Ciudad de Ponferrada y el 6,25, ganadores del Torneo de Reyes

Publicado por DL Redacción Creado: Actualizado:

El XXXVI del Torneo de Reyes Ciudad de Ponferrada que organizan conjuntamente el Club Baloncesto Ciudad de Ponferrada (CdP) y el Ayuntamiento puso punto y final a su fase masculina. Quince equipos durante el último fin de semana en una serie de encuentros celebrados en los pabellones Lydia Valentín, Antonio Vecino y Nuria Lugueros.

El Club Baloncesto 6,25, en categoría júnior, y el club anfitrión, en cadete y júnior, fueron los vencedores de las competiciones disputadas en formato todos contra todos, aunque en categoría cadete se resolvió con una final. En ella el Sesadebi CdP se imponía al CD Contiendas de la provincia de Valladolid. El podio lo completó el Ciudad de Valladolid, que también ocupó el tercer cajón en la categoría infantil, en la que resultó ganador el 6,25 y fue segundo el Contiendas. En categoría júnior, el Proconsi CdP fue el ganador, el Vitória Sport Clube portugués segundo y el 6,25 tercero.