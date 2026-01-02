Jesús Calleja sube el telón a su sexto Dakar

El Dakar levanta este sábado el telón. Y lo hace con un leonés entre sus participantes, Jesús Calleja. La experiencia en el rally-raid más duro del mundo no es nueva para el aventurero. Hasta cinco veces antes de la de este 2026 ha estado en la línea de salida. Y en solo una pudo acabar. En el puesto 29. Su objetivo en esta sexta presencia es más ambicioso. Con 60 años el objetivo pasa por estar en puestos más relevantes.

Para eso cuenta con un vehículo 'pata negra', un Santana Pick Up T1+. Una marca que regresa a la alta competición para lo que cuenta con el apoyo técnico del fabricante sudafricano Century Racing y el de la Junta de Castilla y León

Calleja, que llevaba tres años sin estar presente en la carrera, lo hace ahora junto al CEO de Santana Motors, Edu Blanco, y dispuesto a hacer un papel destacado. Evitar los fallos mecánicos y las trampas del terreno será su primera misión al igual que la navegación. Todo ello lo puede llevar a acabar y de la mejor manera posible un raid que en su 48ª edición del Dakar se presenta como un desafío mayor, tanto para pilotos veteranos como para las nuevas generaciones. Por séptimo año consecutivo, la prueba más dura del mundo del motor ancla su ambición en Arabia Saudí, con un recorrido prácticamente circular que parte y concluye en Yanbu, tras casi 8.000 kilómetros de carrera entre zonas rocosas, planicies técnicas y dunas que exigirán tanto física como mentalmente a las tripulaciones.

Sanders-Schareina, duelo en motos con Sainz optando a lo máximo en coches Las trayectorias recientes de los vencedores de 2025 marcan el pulso previo de la carrera. En motos, el australiano Daniel Sanders llega como gran favorito. Su principal antagonista, el español Tosha Schareina, subcampeón en 2025, también ha demostrado ritmo y resistencia, y con el apoyo del equipo oficial de Honda aspira a discutir el título. En coches, el reparto de fuerzas está mucho más abierto, con varios aspirantes alrededor de los contendientes tradicionales y nuevas incorporaciones que enriquecen el panorama competitivo.

En la máxima categoría de coches, Carlos Sainz sigue marcando el relato del Dakar con la presencia de un competidor que, más allá de su cartel de leyenda, actúa como termómetro de la evolución deportiva y tecnológica de la prueba. Sainz emprende un nuevo asalto con un Ford Raptor evolucionado. A su lado, Nani Roma encarna la calma estratégica que solo regalan los años de experiencia. Su enfoque no es tan solo buscar consistencia de resultados, sino mantener el coche entre los mejores

Este Dakar contempla dos etapas maratón, donde los competidores deberán reparar sus propios vehículos sin asistencia externa, y un premio añadido en la etapa más larga, el sábado 10 de enero entre Hail y Riyadh, que pone a prueba resistencia y estrategia tras varios días de carrera intensa. Para añadir más tensión previa, la carrera ha sufrido ajustes sensibles en sus primeras tres jornadas: las recientes lluvias han desplazado la arena en favor de un terreno más rocoso, elevando el riesgo en las etapas 1, 2 y 3 y obligando a los pilotos a reconsiderar constantemente su lectura del roadbook.

La organización ha mantenido zonas de pit-stop en esas tres etapas para permitir cambios de neumáticos con apoyo de los equipos, un alivio en el papel para los coches, pero que de ningún modo resta dureza a un itinerario de alta exigencia.