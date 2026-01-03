Luis Puertas es el elegido como nuevo entrenador del Ademar León

Publicado por Guillermo Mieres León Creado: Actualizado:

Luis Puertas Castrillo (León, 1996) será el entrenador del Abanca Ademar León las próximas temporadas. Tiene la responsabilidad de continuar con el legado de Dani Gordo. Es preparador físico del primer equipo de Asobal desde el 2017.

Posteriormente, en el 2020, se convirtió en el segundo entrenador del primer equipo ademarista. En estos años ha compartido banquillo con Manolo Cadenas y las últimas tres temporadas con Dani Gordo. Conoce perfectamente la plantilla actual y podrá dar continuidad al proyecto ademarista. Actualmente también dirige a la base marista.

Las primeras declaraciones de Luis Puertas tras la confirmación de su nuevo cargo son de agradecimiento: ''Gracias a todas las personas que me han enseñado y ayudado para que pueda afrontar un reto de esta magnitud. Emocionado, feliz y responsabilizado a partes iguales''.

No se ha olvidado de que aún queda parte de esta temporada. ''El futuro se construye con un gran presente. Vamos a por todo lo que queda de temporada 2025/26 que es apasionante''.

Posee gran formación deportiva, con un Grado Universitario en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte y un Máster Universitario en Entrenamiento y Rendimiento Deportivo. Ambos cursados en la Universidad de León.