El Atlético Mansillés busca iniciar el año con victoria en Mojados

Atlético Mansillés, Júpiter Leonés y Atlético Bembibre tratarán de comenzar 2026 por la senda de la victoria. El conjunto de Mansilla de las Mulas visita el Campo Municipal de Mojados (16.30 horas) con la intención de sumar tres puntos que le permitan seguir de cerca a los equipos que ocupan los puestos del play-off de ascenso.

El filial de la Cultural Leonesa recibe en el Área Deportiva de Puente Castro (16.00 horas) al líder de la categoría, el Atlético Tordesillas, que hasta ahora solo ha perdido contra el Palencia Cristo Atlético.

Mientras, el conjunto del Alto Bierzo rinde visita al Becerril, en el Mariano Haro (16.00 horas). El club palentino es el farolillo rojo del grupo, con solo dos victorias.