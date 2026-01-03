Hospital de Órbigo disfruta corriendo en Navidad

Momento de la salida de la Carrera de Navidad.ORGANIZACIÓN

Hospital de Órbigo celebró por todo lo alto su Carrera de Navidad. Lo hizo con más de 200 protagonistas en la línea de salida. Disfraces, alegría y un ambiente de lo más sano para iniciar el año de la mejor manera posible. En tres distancias de 3, 5 y 100 kilómetros.

Organizada por el Ayuntamiento de Hospital de Órbigo y el Club Don Suero Bike, la carrera tuvo a varios protagonistas que ocuparon los puestos destacados. Eso sí, lo importante era participar y disfrutar.ç

En la distancia de 3 kilómetros Sofía Cuesta era la primera por delante de Irene García mientras que en la categoría masculina Mario Álvarez ocupaba el primer peldaño del podio seguido de Gabriel Cabreros.

En los cinco kilómetros Laura García fue las primeras en cruzar la línea de meta al igual que Carlos González en la categoría masculina en este caso precediendo a David Bercianos.

En niños Sofía, Irene y Edurne fueron los más destacados al igual que Pablo, Gabriel y Mario.

Y ya en la carrera de mayor distancia, los 10 kilómetros, el podio en la categoría masculina lo conformaron César Moreno, Carlos Toribio y Javier Runio y en la femenina Camino Alegre, Susana Morala y en el caso de la tercera posición compartida por Alba García y Svetlana Ciubotaro.

Los premios fueron donados por la Diputación de León.

