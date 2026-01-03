Ansotegi: «No metimos las ocasiones que tuvimos y pudimos perder»

El entrenador del filial de la Real Sociedad se mostró claro al final del encuentro para analizar el partido: «Creo que dispusimos de varias ocasiones claras y no las metimos. Después sí que es verdad que la Cultural con los cambios realizados, sobre todo con Ribeiro en el campo, atacaron más y mejor. En esos momentos no supimos contrarrestar esa situación y otras acciones en las que ya ellos teniendo mucha gente en la línea ofensiva, nos costó defender. De ahí llegó el empate de la Cultural. E incluso en el tramo final estuvimos a punto de perder el partido".