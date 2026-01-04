Las fotos de la undécima 'Villabalter Haga como Haga' bajo la nieve

Ni el frío ni la nieve que cubrió la zona frenaron el espíritu de la undécima edición de la 'Villabalter Haga como Haga'. Los participantes recorrieron los 46 kilómetros del trazado, que parte desde Villabalter atravesando Azadinos y Ferral del Bernesga, por una red de senderos que en esta edición estrenaba un recorrido inédito. Los participantes tuvieron que superar los 800 metros de desnivel acumulado en unas condiciones que, una vez más, demostraron hasta donde llega la pasión por la bicicleta de montaña.

Virginia Moran Más de 400 valientes desafían al invierno en la undécima edición de la "Villabalter Haga como Haga"

