Sariegos 'corona' a Guillermo García y Estefanía García

Sariegos inició el año a la carrera, con su tradicional Carrera de Reyes que ‘coronó’ como triunfadores a Guillermo García y Estefanía García en la carrera popular. Con una presencia desatacada de participantes a pesar del frío y nieve que acompañaron a los participantes y con protagonismo también para la marcha nórdica, en la prueba absoluta masculina Guillermo García imponía su calidad y también hacía valer su condición de favorito para presentarse en solitario en la línea de meta con un tiempo de 18:10.

VIRGINIA MORÁN

Quince segundos más tarde lo hacía Rubén Martínez para subirse al segundo peldaño de un podio que cerraba Sergio Morla cruzando en tercera posición la línea de meta.

En cuanto a la categoría femenina Estefanía García también lograba decantar la balanza a su favor. Desde la salida la atleta de la Despensa de Fer iba a sumar segundos de margen respecto a sus más directas rivales para hacerse con el triunfo con un crono de 21:26. Elea Serrano era segundo dejándose casi tres minutos y medio respecto a la ganadora mientras que en tercera posición completaba la Carrera de Reyes de Sariegos Lucía Gómez.

Por lo que respecta a la marcha nórdica, en la categoría masculina Pedro Angulo se proclamaba triunfador con un tiempo final de 41:02 con una ventaja respecto al segundo, David García, de dos minutos y medio. César Romay completaba el cuadro de honor.

VIRGINIA MORÁN

Y en la categoría femenina la mejor, y segunda en la general de ambos sexos, era Ruth García. En el podio la escoltaban Charo de Teresa, segunda, y Dolly García, tercera.

Todo para conformar la nómina de triunfadores de una edición de la Carrera de Reyes de Sariegos que alcanzaba la número 12 y que también dejó un papel destacado para las categorías inferiores y para los andarines. En una mañana fría y con nieve que no obstante no impidió que los participantes disfrutaran del atletismo. Algunos incluso ataviados con disfraces.

Para iniciar el año y mirar al día de Reyes de la manera más sana y divertida posible.