Sariegos 'corona' a Guillermo García y Estefanía García
ATLETISMO. Corredores y marcha nórdica fueron protagonistas en la Carrera de Reyes
Sariegos inició el año a la carrera, con su tradicional Carrera de Reyes que ‘coronó’ como triunfadores a Guillermo García y Estefanía García en la carrera popular. Con una presencia desatacada de participantes a pesar del frío y nieve que acompañaron a los participantes y con protagonismo también para la marcha nórdica, en la prueba absoluta masculina Guillermo García imponía su calidad y también hacía valer su condición de favorito para presentarse en solitario en la línea de meta con un tiempo de 18:10.
Quince segundos más tarde lo hacía Rubén Martínez para subirse al segundo peldaño de un podio que cerraba Sergio Morla cruzando en tercera posición la línea de meta.
En cuanto a la categoría femenina Estefanía García también lograba decantar la balanza a su favor. Desde la salida la atleta de la Despensa de Fer iba a sumar segundos de margen respecto a sus más directas rivales para hacerse con el triunfo con un crono de 21:26. Elea Serrano era segundo dejándose casi tres minutos y medio respecto a la ganadora mientras que en tercera posición completaba la Carrera de Reyes de Sariegos Lucía Gómez.
Por lo que respecta a la marcha nórdica, en la categoría masculina Pedro Angulo se proclamaba triunfador con un tiempo final de 41:02 con una ventaja respecto al segundo, David García, de dos minutos y medio. César Romay completaba el cuadro de honor.
Y en la categoría femenina la mejor, y segunda en la general de ambos sexos, era Ruth García. En el podio la escoltaban Charo de Teresa, segunda, y Dolly García, tercera.
Todo para conformar la nómina de triunfadores de una edición de la Carrera de Reyes de Sariegos que alcanzaba la número 12 y que también dejó un papel destacado para las categorías inferiores y para los andarines. En una mañana fría y con nieve que no obstante no impidió que los participantes disfrutaran del atletismo. Algunos incluso ataviados con disfraces.
Para iniciar el año y mirar al día de Reyes de la manera más sana y divertida posible.