'Haga como Haga' siempre es un éxito

Villabalter ‘Haga Como Haga’ y a la undécima con nieve. Con salida puntual a las 10.00 horas algo más de 300 corredores de los 400 inscritos y después de amanecer lloviendo se dio el pistoletazo de salida de esta ruta de bicicleta de montaña del alfoz leonés. A los pocos minutos de la salida la nieve comenzó a caer añadiendo dificultad al ya complicado recorrido de la ruta.

Con el recorrido previsto que ha recorrido los municipios y localidades de San Andrés del Rabanedo, Azadinos, Sariegos, Lorenzana, Ferral del Bernesga y con un recorrido de 46 km y 800 mt. En alguno de los tramos la nieve llegaba a los 20 cm logrando un especial añadido al disfrute de los parajes de estos montes y deleitando a los participantes. Frio, barro y nieve no han sido obstáculo para acabar la ruta y recordarla con la épica de las condiciones meteorológicas.

VIRGINIA MORÁN

Los 65 voluntarios, vecinos y vecinas del pueblo que han apoyado para el desarrollo de la ruta en cruces de caminos y desvíos. El avituallamiento final de la ruta para los participantes con un caldo casero de los de siempre, rebanada de huevo y beicon, patatas con costilla, jamón al corte, fruta, dulces, frutos secos y bebidas han servido de reconstituyente a la llegada y recompensado el esfuerzo de todos los participantes.

VIRGINIA MORÁN

Al finalizar, el sorteo de más de 150 regalos de los Reyes Magos anticipados para algunos de los corredores. Este año el carácter no competitivo ha sido una vez más el principal valor de esta ruta, el pasarlo bien, disfrutar del monte, de la bicicleta y retomar la actividad después de las fiesta navideñas consiguen que el objetivo buscado por la organización se de por conseguido.