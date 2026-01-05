Tamara Seijas se incorpora al Eneicat tras una destacada temporada 2025

Publicado por Guillermo Mieres León Creado: Actualizado:

El Eneicat ha anunciado la incorporación de Tamara Seijas (Lalín, 1998), una deportista polivalente que llega tras firmar una brillante temporada 2025, destacando tanto en carretera como en contrarreloj y bicicleta de montaña.

Durante la presente temporada, Seijas se proclamó Campeona Gallega de Ruta y Campeona Gallega de Contrarreloj Individual, además de conquistar los títulos de Campeona Gallega de Transgalaicas y Resistencia en BTT, confirmando su versatilidad y alto rendimiento en distintas disciplinas del ciclismo.

Asimismo, logró el subcampeonato absoluto de la Copa de España XCM BTT 2025, uno de los resultados más destacados del calendario nacional de larga distancia.

Antes de centrarse plenamente en el ciclismo, Tamara Seijas desarrolló una extensa carrera como jugadora profesional de balonmano entre 2014 y 2024, llegando a jugar en la División de Honor Oro con el Ikasa de Madrid, una etapa que ha marcado su carácter competitivo, disciplina y capacidad de trabajo. En la capital de España compatibilizó su dedicación deportiva con sus estudios de fisioterapia. En su adolescencia también estuvo ligada al mundo de la equitación.

Con esta incorporación, el Eneicat suma a su estructura una deportista con experiencia, fortaleza física y mentalidad ganadora, preparada para afrontar nuevos retos deportivos.