Andrés Prieto: «Nunca me rendí y ahora menos»

Francisco Otero Ponferrada

El arquero de la Deportiva, Andrés Prieto, se mostró apesadumbrado por la derrota en Lezama. Habló del estado anímico suyo y del plantel, así de cómo afectan los resultados al día a día. ?Andrés se describió estar dolido y explicó que para él es difícil desconectar del fútbol, llevándose los resultados deportivos a casa: «Es muy difícil desconectar y en una dinámica así se pasan momentos complicados. Éstos hacen que no puedas disfrutar de tu familia, ni del día a día. Pero bueno, nunca me he rendido en mi vida y no me voy a rendir ahora».

NO BASTÓ UNA MEJOR VERSIÓN

Quizá el partido de Lezama fue el mejor del equipo berciano desde la llegada de Nafti, aunque el listón estaba muy bajo. Aun con todo, se perdió. «La dinámica te condena y el claro ejemplo es el gol: un pase paralelo que le pega a Diego Moreno, sale con efecto, toca en el palo y se mete. En una jugada como ésta seguro que entraría una de cada 100 y nos ha tocado a nosotros. Después bien es cierto que el Bilbao Athletic tuvo ocasiones, aunque es lógico, porque tiene mucho talento y de tú a tú resulta normal que cree peligro. De todo modos, creo que hicimos buen papel. Ha sido un partido en el que hemos dado un paso adelante en ciertos aspectos y tenemos que agarrarnos a esto para salir de abajo», describe Prieto.

TIRAR DEL CARRO

Sobre si los veteranos deben echarse el equipo a la espalda, el arquero deportivista señala: «Es complicado que en un deporte de equipo alguien se pueda echar el equipo a la espalda y tirar del carro. Esto pasa por que cada uno de nosotros demos el máximo y yo es lo que trato de hacer; dar el máximo de lo que depende de mí e intentar desde mi experiencia y la capitanía lo que he hecho desde el primer día que estoy aquí, que es dar ejemplo de trabajo y entrega, me salga mejor o peor. Yo siempre lo dejo todo en el campo y es lo que los capitanes estamos intentando transmitirle a los jóvenes o a los jugadores con menos experiencia, que estemos en una situación mejor o peor, tenemos que dar todos el 100%. Será la clave para salir de ésta».

SITUACIÓN PERSONAL

Sobre las dudas que se han podido generar sobre él, Prieto se muestra especialmente dolido: «Me duele mucho. Entiendo que es fútbol, pero no voy a dar mis explicaciones por que al final creo que lo que tengo que hacer es lo que estoy haciendo: hablar en el campo. Obviamente ha sido duro por que han sido momentos difíciles del club, la dinámica no ha sido buena y siento que en cierto modo no se me ha tratado bien. De cualquier modo, soy un profesional y creo que estoy demostrando que estoy por encima de todo eso. Andrés va a seguir ahí, dándolo todo, estemos a buenas o a malas. Ni la situación general ni la mía personal va a poder conmigo. Estoy por encima y en ese sentido creo que he crecido muchísimo y estoy bien, con mucha fuerza para sacar esto adelante».

Prieto resultó cuestionado a raíz de la eliminatoria de play off de ascenso de la pasada temporada, críticas que crecieron en la actual temporada cuando jugó en el primer tramo de competición liguera. Incluso el ya exentrenador de la Deportiva Fernando Estévez lo relevó de la portería en beneficio de Ángel Jiménez. Con la llegada de Nafti, Prieto volvió al arco y a pesar de sus notables actuaciones, no ha podido evitar la mala racha.