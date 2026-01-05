Granada y Rayo Vallecano cierran los dieciseisavos de final de la Copa del Rey

Publicado por J.A.G. Granada Creado: Actualizado:

El Granada y el Rayo Vallecano cierran este martes a las 19.00 horas en el Estadio Nuevo Los Cármenes la ronda de dieciseisavos de final de la Copa del Rey con un partido que ambos afrontan con la intención de recuperar las buenas sensaciones y olvidar sus malas rachas ligueras, pese a disputarse en un ambiente enrarecido para los locales y con la previsión de mucho frío.

El Granada llega al partido en un mal momento, ya que acumula cuatro jornadas de Liga en Segunda División sin ganar y viene de perder hace dos días en Almería por 3-2, regresando a los puestos de descenso. Habrá jugadores menos utilizados en Liga que tendrán minutos en la Copa, tal y como ocurrió en las dos rondas anteriores que los andaluces superaron ante el Roda castellonense (1-5) y el Tenerife (0-1).

El equipo dirigido por Pacheta tiene como objetivo principal la permanencia en la categoría de plata, aunque no renuncia a seguir adelante en una Copa del Rey que le dio varias alegrías en los últimos años. Tiene las bajas por lesión del lateral Pau Casadesús y del medio camerunés Martin Hongla, mientras que sigue en la Copa de África con Argelia el meta Luca Zidane.

Pese a que el partido supone el regreso de un equipo de Primera al Nuevo Los Cármenes, la entrada puede ser la más floja de los últimos años por las bajas temperaturas que se esperan a la hora del choque y, sobre todo, por los altos precios fijados por los dirigentes rojiblancos.

Enfrente está el Rayo, que llega a la cita en un momento de dudas marcado por la irregularidad que está mostrando con dos caras muy diferenciadas. Por un lado la de la Liga Conferencia, dónde se ha mostrado muy fuerte y ha logrado el pase a los octavos de final de forma directa, y por otro la Liga española, en la que encadena ocho jornadas sin ganar, la peor racha desde que Iñigo Pérez es entrenador del equipo hace casi dos años, desde febrero de 2024.

Estas ocho jornadas se han saldado con cinco empates (Real Madrid, Oviedo, Valencia, Betis y Getafe) y tres derrotas (Villarreal, Espanyol y Elche), lo que se traduce en cinco puntos sumados de los últimos 24 posibles. En este tramo hay un dato que refleja la inconsistencia del equipo y es que solo ha marcado dos goles, lo que refleja la dificultad que está teniendo para ver portería rival.

La Copa del Rey, por un lado, es un objetivo ilusionante para el equipo, y por otro una oportunidad de redención y bálsamo para olvidar las penas ligueras cuanto antes y recobrar la confianza.

Para este partido Iñigo Pérez cuenta con una importante nómina de bajas por lesión como el central brasileño Luiz Felipe, el lateral albano Iván Balliu y el delantero brasileño Alemao, así como el centrocampista senegalés Pathé Ciss, con su selección en la Copa África.