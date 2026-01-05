VARDiario de León: «No se entiende lo de Cortés, Paraschiv y otras actitudes"

El VARDiario de León analizó la jornada deportiva del fin de semana, con la actualidad de la Cultural como tema central de la tertulia. Óscar Díez, Juan Simón y Diego Álvarez Blanco, con la moderación de Ángel Fraguas, debatieron con distintas opiniones el partido desarrollado por el equipo de Ziganda frente a la Real Sociedad B (1-1). La trascendencia del brasileño Lucas Ribeiro depende del cristal con que se mire. Cada tertuliano mostró su opinión, al igual que con las cesiones de Daniel Paraschiv, Paco Cortés y Juan Larios. Igualmente, se consideró fundamental para salvar la categoría de la Segunda División que el Reino de León se convierta con urgencia en un feudo inexpugnable.

No se entiende que la Cultural no anuncie la finalización de la cesión de Daniel Paraschiv antes de su nuevo préstamo al Rapid Bucaresti, incluso con declaraciones del propio futbolista rumano. «¡Estoy muy contento de haber llegado al Rapid y estoy deseando verte en el estadio! ¡Forza Rapid!», dirigiéndose así a la afición de su nuevo equipo en su primera reacción tras firmar el contrato.

Igualmente, el Levante se empeña en recuperar a Paco Cortés, al que quiere inscribir con ficha del filial Atlético Levante, como viene anunciando Diario de León. El extremo no goza de la confianza de Ziganda. El Levante le ha solicitado ya a la Cultural el regreso de Cortés, aunque la decisión depende del equipo leonés porque en el acuerdo de préstamo no se firmó una opción unilateral para poder concluir su cesión. La entidad leonesa está dispuesta a atender la solicitud del Levante pero pretende reforzarse en el mercado antes de abrir la puerta a Cortés.