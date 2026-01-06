La Cultural Leonesa espera que le toque el gordo

Partido de Copa del Rey de ida de los dieciseisavos de final en el Reino de León (26-10-2016).RAMIRO

La Cultural y Deportiva Leonesa espera que este miércoles a partir de las 13.00 horas en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas le corresponda el rival de Primera División que más simpatizantes e incondicionales tiene en esta tierra, el Real Madrid, en el sorteo de los octavos de final de la Copa del Rey a partido único en el estadio Reino de León, tras apear al Tropezón (1-3), al FC Andorra (4-2) y al Levante UD (1-0).

Real Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid y Athletic Club de Bilbao, los cuatro equipos que disputan desde este miércoles la Supercopa de España entran por segunda vez en el sorteo, ronda en la que se medirán a un equipo de los cinco que hay clasificados de Segunda División. El salón Luis Aragonés de la Ciudad del Fútbol de Las Rozas será el escenario. Los 16 equipos equipos que esperan rival son 5 clubes de Segunda División (RC Deportivo de La Coruña, Cultural y Deportiva Leonesa, Real Racing Club de Santander, Albacete Balompié y Burgos CF) y 11 conjuntos de Primera División (Real Madrid, FC Barcelona, Athletic Club de Bilabo, Atlético de Madrid, CA Osasuna, Deportivo Alavés, Real Betis Balompié, Elche CF, Real Sociedad, Valencia CF y Rayo Vallecano, último clasificado para esta ronda de octavos de final del torneo copero tras remontar al Granada CF en el Estadio Nuevo Los Cármenes por 1-3).

La ronda de octavos de final se disputará entre los días 13, 14 y 15 de enero.

Los cuatro equipos que juegan la Supercopa de España en Arabia Saudí (Real Madrid, Atlético, Barcelona y Athletic Club) continúan teniendo un bombo propio en este sorteo de octavos, al margen del resto de supervivientes de Primera División.

El deseo generalizado de los cinco clubes de Segunda División es cruzarse en esta ronda copera con el Real Madrid o FC Barcelona como premio gordo una vez pasados ya los sorteos típicos de la lotería por Navidad. Los clubes de Segunda División Cultural y Deportiva Leonesa, Albacete Balompié, Burgos CF, Racing de Santander y Deportivo de la Coruña esperan con ilusión su suerte en el bombo. Los cuatro de la Supercopa ya conocen que visitarán uno de estos estadios: el Reino de León, el Belmonte, El Plantío, El Sardinero o Riazor.

La afición culturalista estará muy atenta este miércoles a un sorteo que todos califican de vital y fundamental.

- Cultural, Deportivo, Racing, Albacete y Burgos CF confían cruzarse con un rival de la Supercopa, pero uno no tendrá ese premio



- La ronda de octavos de final a partido único se disputará los días 13, 14 y 15 de enero y en el caso de los Segundas en su estadio