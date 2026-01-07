Ziganda: "Jugar ante el Athletic va a ser un día festivo para León y su afición"

El entrenador de la Cultural y Deportiva Leonesa, José Ángel Ziganda, que militó durante gran parte de su carrera como futbolista en activo y después como entrenador del filial y del primer equipo en el Athletic Club de Bilbao, afirma: "Recibir al Athletic en Copa del Rey será un día festivo para León y su afición".

A continuación manifiesta: "Jugar ante el Athletic Club nos va a hacer mucha ilusión. Va a haber un gran ambiente en la ciudad y en el Reino de León. Será un espectáculo. Y claro el rival es una dificultad para pasar de ronda, pero nos hemos ganado ese derecho y lo vamos a disfrutar a tope".

La Cultural Leonesa recibirá en el estadio Reino de León la próxima semana, entre el 13 y el 15 de enero, al Athletic Club en la eliminatoria, de nuevo a partido único, de los octavos de final de la Copa del Rey en la cuarta ocasión en la que se enfrentarán ambos equipos en el torneo copero. Los tres cruces anteriores saldados con triunfo bilbaíno.

El primer enfrentamiento entre ambos equipos llegó en la temporada 1944-1945, en la ronda de dieciseisavos de final con dos resultados contundentes favorables al Athletic Club 1-5 y 8-2.

La siguiente y hasta ahora última ocasión en la que se vieron las caras, a doble partido, fue en la temporada 1956-1957, tras el descenso leonés en su única presencia en Primera División, con victoria 2-3 en terreno culturalista, mientras que en San Mamés el triunfo bilbaíno fue claro por 3-0.

En la primera ocasión en la que la eliminatoria fue a tan solo un partido se disputó ya en el estadio Reino de León, como se repetirá en esta oportunidad, y el triunfo fue bilbaíno por un ajustado 1-2 en la temporada 2004-2005 de nuevo en dieciseisavos de final. Pablo Orbaiz adelantó en el minuto 41 al conjunto rojiblanco y en la segunda mitad Paulino igualaba en el 56 para el equipo culturalista dirigido en aquella campaña por Carlos García Cantarero, llegando ambos rivales a la prórroga donde un gol en el minuto 3 de la segunda mitad del tiempo de prolongación (108') de Santi Ezquerro llevaba al Athletic Club a los octavos de final. La próxima semana se disputará el cuarto duelo copero entre Cultural y Athletic Club de Bilbao.