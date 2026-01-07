Agotadas las entradas a la venta para el partido Cultural Leonesa-Real Sporting

El Reino de León ya luce sus nuevos asientos en parte del fondo este del estadio.cydl

La Cultural Leonesa ha comunicado que se han agotado las entradas para el encuentro de la vigésimo segunda jornada de LaLiga Hypermotion que disputarán en el estadio Reino de León el conjunto local ante el Real Sporting de Gijón dentro de dos fines de semana.

Las localidades disponibles eran en torno a las 2.000, ya que la Cultural cuenta con diez mil abonados a los que se les dio la prioridad desde este pasado lunes para retirar, como máximo, cuatro entradas para el duelo astur-leonés, que se han agotado este miércoles.

De esta forma, desde la entidad culturalista se ha comunicado que en breve se informará sobre la posibilidad de reventa de asiento para los abonados que no puedan acudir y, de esta forma, que los que sean liberados puedan ponerse también a la venta.

El partido ante el Real Sporting de Gijón apunta a ser el primer lleno de la temporada en el recinto leonés, ya que tan sólo se enviaron al Sporting 570 localidades, el mismo número recibido en el partido de la primera vuelta en El Molinón.