Cultural Leonesa-Sporting de Gijón, de alto riesgo

La Comisión Permanente de la Comisión Estatal contra la Violencia, el Racismo, la Xenofobia y la Intolerancia en el Deporte ha acordado la declaración de alto riesgo el partido Segunda División Cultural y Deportiva Leonesa–Real Sporting de Gijón, que se disputará el sábado 17 de enero de 2026 a partir de las 16.15 horas en el estadio Reino de León.

Así, la Comisión Antiviolencia ha declarado ‘de alto riesgo’ el citado partido para el que se espera un gran ambiente en las gradas, con muchos aficionados procedentes de Gijón para apoyar a su equipo, en el encuentro correspondiente a la jornada 22 del campeonato de Liga de Segunda División en el que se prevé el lleno absoluto de espectadores, con más de 13.000 aficionados en las gradas.

La Policía Nacional está muy pendiente de todo lo que rodea a este partido entre la Cultural Leonesa y el Real Sporting de Gijón, que una vez declarado de alto riesgo pretende evitar cualquier tipo de incidentes entre dos aficiones entre las que habitualmente hay buena relación, aunque pese a ello aumentará el número de efectivos presentes en las inmediaciones del estadio Reino de León.

También ha sido declarado de 'algo riesgo' el encuentro Real Racing Club de Santander – Real Zaragoza de este próximo sábado 10 de enero, a partir de las 21.00 horas en El Sardinero de Santander.