La Cultural y Paco Cortés separan sus caminos

El Levante y la Cultural rubricaron ayer un acuerdo para que el extremo Paco Cortés finalice su cesión en el conjunto leonés y regrese a la entidad levantinista.

El jugador, de 18 años, ha participado en diez encuentros oficiales con la Cultural Leonesa en los que ha anotado tres tantos.

Paco Cortés, que debutó con el Levante el 2 de junio de 2024 con tan solo 16 años, amplió su vinculación con el Levante hasta 2028 antes de marcharse a la Cultural y Deportiva Leonesa.

El futbolista granadino acudió ya este jueves a las instalaciones de la Ciudad Deportiva del Levante para conocer al entrenador Luís Castro y a su cuerpo técnico y ponerse a sus órdenes.