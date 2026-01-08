Cientos de aficionados acudieron este jueves a las taquillas del Reino de León para adquirir su entrada previo pago de un suplemento ara el partido que el martes 13 de enero enfrentará a la Cultural frene al Athletic Club a las 21.00 horas en los octavos de final de la Copa del Rey. Los abonados culturalistas tienen hasta el domingo preferencia. El lunes, ya a un precio para el público en general y si sobra alguna, se podrán adquirir por cualquier persona.

Virginia Moran Colas para comprar una entrada de Copa del Rey entre los aficionados de la Cultural

