El Athletic Club levanta pasiones entre la afición de la Cultural

La Copa y uno de sus ‘reyes’, el Athletic Club, levanta pasiones en la Cultural. Entre su afición que este jueves, poco después de que el club hiciera oficial la venta de entradas preferencial hasta el domingo para los abonados, se agolpaban en las inmediaciones del estadio Reino de León. Muchos fueron madrugadores y aunque estas se abrían a las cuatro de la tarde ya hacían muchos cola para ser de los primeros.

Dos horas estuvieron las ventanillas abiertas compartiendo desde las 15.00 horas protagonismo con la opción online que 'madrugaba' algo más (15.00 horas). Este viernes volverán a verse filas de abonados a la misma hora de 16.00 a 18.00. El sábado y el domingo también. Con una, dos o hasta tres entradas por persona. Ver a un equipo de Primera y además de Champions como es el Athletic, un club hermanado con este torneo al que siempre da un gran valor es algo que no se ve todos los días. Y la oportunidad la pintan clara para el próximo martes 13 de enero.

Un joven aficionado muestra su entrada para el partido.VIRGINIA MORÁN

El partido será el martes 13 de enero a las 21.00 horas y por lo visto en la primera de las tres jornadas de venta el aforo será como el de las mejores tardes. Todo apunta a un lleno para que la Cultural intente superar una criba de alta exigencia y se pueda meter eb los cuartos de final.

Por eso los aficionados, en este caso abonados, de todas las edades, no dudaron en presentarse en el estadio para adquirir la entrada con un suplemento que va de los 25 euros para los fondos, 30 para tribuna y preferencia este y oeste, y en el caso de la categoría infantil de 4 a 17 años de 10 euros para los fondos y 15 para tribuna y preferencia este y oeste. Tanto en taquilla como online esta venta preferente va destinada a los abonados hasta las seis de la tarde.

A partir de ahí y desde el lunes 12 tanto abonados que no lo hayan hecho como público en general, podrán adquirirlas entradas su queda alguna a un precio de 50 euros los fondos, 60 tribuna y preferencia este, 70 tribuna y preferencia oeste (en la zona vip en los sectores E y H de tribuna oeste a 80 euros y F y G de tribuna oeste a 100 euros), y en la categoría infantil de 20 euros en fondos y 25 en tribuna y preferencia este y oeste.

Cada abonado puede retirar su suplemento y, a mayores, dos entradas más. Las localidades son nominativas, por lo que es necesario aportar nombre, apellidos y DNI en el momento de la compra por los abonados. Y si queda alguna, el lunes para el resto.