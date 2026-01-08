Sangre, sudor... y el Real Madrid a la final

Publicado por Óscar Maya Yeda Creado: Actualizado:

El Real Madrid jugará la final de la Supercopa de España el domingo en Yeda ante el FC Barcelona tras imponerse en semifinales (1-2) a un Atlético de Madrid que acusó el gol antes de los dos minutos de Fede Valverde, que marcó un encuentro en el que los de Simeone dispusieron de más remates, pero sin el acierto necesario para, al menos, forzar los penaltis.

La energía de Valverde se impuso al minuto y 17 segundos. En una falta a más de 25 metros de la portería de Jan Oblak, quien erró al colocar una barrera en la que, también, Sorloth se puso de perfil en el lanzamiento, el uruguayo se preparó para hacer gala de una de sus grandes virtudes, el golpeo fuerte de balón. Colocó el esférico con mimo sobre el césped del Alinma Stadium, dio diez pasos atrás para coger carrerilla, cogió aire y soltó un «cañonazo» que se coló en la portería rojiblanca. Un pico de energía que demostró también en la celebración. Fede Valverde arrancó a correr, dándose golpes en la cabeza, se tiró al césped y, tras recibir la felicitación de sus compañeros, dedicó un grito al público, en inmensa mayoría madridista. Un gol que puso de cara la semifinal para un equipo de Xabi Alonso que, sin embargo, no supo controlar. Abusó en la salida de balón de jugar en largo, sin recompensa, con un Thibuaut Courtois que tuvo que volver a aparecer para mantener por delante a los suyos.

Aunque con mayor sensación de peligro el Atlético de Madrid, Rodrygo pudo doblar la ventaja para el Real Madrid en el minuto 28. Pero el brasileño, que llegaba al partido tras marcar dos goles y dar tres asistencias en sus últimas cuatro titularidades, remató flojo y centrado. Eso sí, pudo redimirse.

El derbi que fue cogiendo temperatura mientras Atlético y Real Madrid mantenían el guion tras el descanso… pero Rodrygo y Sorloth, no.

Tras fallar ante Oblak en el minuto 28, se redimió el brasileño en el 55. Pase filtrado de Valverde, protagonista desde el lateral derecho, Rodrygo ganó la posición con el control a un Le Normand que salió al campo tras el descanso y definió para superar a Oblak y doblar una ventaja que fue efímera. Tres minutos le duró al Real Madrid la diferencia. Hasta que Giuliano Simeone encontró a Sorloth, este le ganó la posición a Asencio y, esta vez sí, batió a Courtois.

Siguió intentándolo, pero sin éxito, el Atlético. Más que un Real Madrid que no pudo controlar el partido y que vivió los últimos minutos en el alambre