El Atlético Astorga apuesta por elevar frente el valladolid Promesas su racha positiva en la Liga

El Atlético Astorga abre las puertas de La Eragudina a una nueva entrega liguera. Tras finalizar con victoria la primera vuelta en Luanco los de José Luis Lago inician la segunda en su feudo recibiendo este sábado al Valladolid Promesas (16.30 horas) dispuestos a mantener su sobresaliente racha de resultados positivos hasta los diez partidos.

Los maragatos son conscientes que nadie regala nada y menos cuando la temporada llega a su ecuador y cada punto se lucha como si fuera el último. Pero también que con su nivel de juego pueden sacar adelante cualquier envite. El hecho de jugar en casa y ante su afición debe ser un aliciente añadido para un Atlético Astorga que tras unos inicios de Liga en los que no les acompañaron los resultados, ha sabido tras su presencia en la Copa del Rey adaptarse a la perfección a la nueva categoría y además hacerlo a un nivel sobresaliente.

Esa dinámica es la que pretende mantener en su pulso de esta tarde frente al filial blanquivioleta al que precisamente ya superó en la primera vuelta a domicilio por 1-3.

Pero cada partido es distinto y a pesar de que las dinámicas actuales son contrapuestas entre vallisoletanos y astorganos (los primeros situados en puestos de descenso caían goleados la pasada jornada y los maragatos, en una zona más tranquila como la 11ª y con opciones de mejorarla, de ganar a domicilio al Marino) los de José Luis Lago no se fían y apostarán por darlo todo y aplicar su mejor versión para sumar tres nuevos puntos con los que incluso desplazar a nueve puntos a su oponente de este sábado.

Con cuatro triunfos y cinco empates en esta racha que para el Atlético Astorga empezaba el pasado 2 de noviembre cuando se imponía al Lealtad en Villaviciosa, los verdes parten a priori como favoritos para apuntarse el triunfo. Eso sí, no quieren confianzas y menos frente a un filial que es capaz de lo mejor y de lo peor. Una segunda versión que esperan que muestre en La Eragudina y de paso aplicar la mejor de los maragatos.

Una de las claves sin duda va a estar en la defensa. Y es que después de unas primeras jornadas en las que los astorganos encajaban más goles de los esperados, en las últimas su línea de retaguardia se ha convertido caso en inexpugnable hasta el punto de que la última vez que el portero tuvo que recoger el balón del fondo de las mallas fue el 30 de noviembre en el empate ante la Gimnástica Segoviana, por entonces líder, y en el minuto 95. La eficacia en ataque también ha ido mejorando y eso se ha convertido en un factor importante para sacar adelante los partidos.