Los españoles del Dakar llegan al descanso con sus aspiraciones en el aire

Termina una compleja primera semana del Dakar en la que ha habido menos movimiento del previsto entre los favoritos. La sexta etapa de esta edición del raid sirvió para confirmar que la resolución en prácticamente todas las categorías está lejos de decidirse.

Los españoles se mantienen en la lucha, con Nani Roma como líder de la Armada. El catalán entró a poco más de cinco minutos y medio de Al Attiyah, después de una etapa muy constante en la que no tuvo grandes problemas.

Eso le permitió auparse a la tercera posición de la general y ser el primero de los Ford, lo que le da una autoridad frente a sus compañeros pero también rivales, que encabeza Carlos Sainz, cuarto.